Martín Vidaurre valoró su triunfo en la Copa del Mundo: "Llevaba todo el año buscando esto"

El ciclista chileno Martín Vidaurre valoró la victoria que consiguió en la Copa del Mundo de XCO en Soldier Hollow, Utah, y reconoció que llevaba toda la temporada buscando un resultado de esta magnitud.

"Llevaba todo el año buscando esto. He trabajado como perro, mi equipo ha estado increíble toda la temporada y mis compañeros han estado ganando todo el año", declaró el deportista.

"Por fin me ha tocado a mí. No me lo esperaba hoy. Ayer tuve muy mala suerte, pero, qué bien se siente", agregó Vidaurre tras cruzar la meta.

El nacional consiguió su primera victoria del año y la segunda de su carrera en la élite de la Copa del Mundo, luego de completar las ocho vueltas al circuito de 4,2 kilómetros con un tiempo de 1h28'55".

Vidaurre, que inició la competencia desde el puesto 25, terminó cinco segundos por delante del canadiense Cole Punchard y siete sobre el francés Mathis Guay, resultado que lo dejó cuarto en la clasificación general antes del cierre de temporada en Lake Placid, programado entre el 2 y el 4 de octubre.