Toma de posesión del Estrecho conmemoró 183 años con anuncio de feriado regional para Magallanes

Este 21 de septiembre se conmemoran 183 años de la gesta de la goleta Ancud, embarcación que en 1843 zarpó desde Chiloé para desembarcar en Punta Arenas y consolidar formalmente la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

Las ceremonias oficiales realizadas en la capital regional fueron encabezadas por el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado —en reemplazo del Presidente José Antonio Kast, quien cumple agenda internacional en Nueva York—, junto a la presidenta del Senado, Paulina Núñez; el alcalde Claudio Radonich y autoridades locales, en un hito marcado por el contexto de recientes tensiones con Argentina.

Valor estratégico

Durante su intervención, Alvarado destacó que "la incorporación de Magallanes al territorio nacional tuvo una trascendencia que va mucho más allá de su dimensión territorial: significó afirmar la soberanía de Chile en el extremo austral, consolidar nuestra presencia en el Estrecho de Magallanes y abrir una nueva etapa en nuestra relación con los océanos y con el mundo".

"La expedición de la goleta Ancud fue una decisión estratégica que proyectó a Chile hacia el futuro y que hoy adquiere renovada importancia", afirmó el vicepresidente, que realizó un importante anuncio para la zona.

"En una fecha tan significativa queremos entregarles una noticia: como Gobierno hemos decidido apoyar que el 21 de septiembre sea feriado regional en Magallanes", informó la autoridad.

Mirada experta

Desde la academia, el director del Departamento de Derecho Internacional y del Programa de Estudios Antárticos de la Universidad de Chile, Luis Valentín Ferrada, recalcó que "más allá del hito histórico, (la toma de posesión del Estrecho de Magallanes) tiene un valor en la actualidad".

"El Estrecho de Magallanes, que es completamente chileno, siempre ha tenido una importancia mundial. Aunque la construcción del Canal de Panamá disminuyó el tráfico marítimo por el extremo sur, los efectos del cambio climático y la navegación de buques de mayor calado han revalorizado su relevancia estratégica", explicó el especialista.

En esa misma línea, el analista y académico Pablo Lacoste, del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, advirtió sobre los desafíos diplomáticos que se aproximan en el continente helado.

"Dentro de poco se vence la neutralización de la Antártida y termina la vigencia del Tratado Antártico, abriendo la discusión sobre lo que va a pasar. Chile tiene que impulsar una política exterior muy activa para buscar alianzas estratégicas fuertes que le permitan salvaguardar su presencia y sus derechos", señaló.