Leyenda del ciclismo español fue condenado por un delito al insultar a su expareja tras una misa

El triple campeón del mundo de ciclismo en ruta, Oscar Freire, fue condenado este lunes por la justicia española como autor de un delito leve de vejaciones injustas hacia su expareja, en un rápido proceso judicial donde el propio exdeportista reconoció los hechos que motivaron su detención durante la jornada del domingo.

El incidente que originó la denuncia ocurrió a la salida de una misa en la localidad de Torrelavega. Según detalló la sentencia del magistrado encargado de Violencia sobre la Mujer, el exciclista se dirigió a su mujer en presencia de terceras personas con expresiones que "perturbaron la tranquilidad de la denunciante, atentando contra su integridad moral".

Durante la audiencia, el español admitió su culpabilidad y aceptó la pena solicitada por la fiscalía. De esta forma, el tribunal le impuso nueve días de localización permanente y una orden de alejamiento que le prohíbe comunicarse o acercarse a menos de 200 metros de su exmujer por un período de seis meses.

El fallo judicial ya se encuentra firme tras el acuerdo de todas las partes involucradas. Este lamentable episodio de agresión se enmarca en medio del proceso de divorcio que atraviesan actualmente los involucrados.

La relación entre ambos ya registraba antecedentes mediáticos. En febrero del año pasado, la mujer acudió a la Guardia Civil para denunciar la misteriosa desaparición de su marido, afirmando que llevaba dos días sin conocer su paradero y que su documentación estaba en casa. Ese mismo día, el entorno familiar del deportista debió salir a aclarar públicamente que se encontraba en buenas condiciones y totalmente localizado.