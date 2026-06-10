Martín Vidaurre irá por la gloria y buscará repetir histórico podio en Mundial de Ciclismo

La élite del ciclismo de montaña mundial se trasladará a Leogang, Austria, entre el 11 y 14 de junio, donde se albergará la cuarta fecha de la Copa del Mundo UCI, competencia de la que será parte el ciclista chileno Martín Vidaurre, que buscará replicar e incluso mejorar el segundo lugar obtenido en 2025 en la modalidad de Short Track.

El atleta nacional llega a esta cita en un estado excepcional, impulsado por su brillante desempeño en la fecha pasada en Nové Město, República Checa, donde peleó codo a codo en las posiciones de avanzada contra los 102 mejores corredores del planeta.

Tras una batalla milimétrica, cruzó la meta en un destacado cuarto lugar, registrando un tiempo total de 1h20'11''.

Gracias a su despliegue, fue galardonado, por segunda fecha consecutiva, como "Rider of the Round" (Corredor de la Fecha), un reconocimiento internacional que premió no solo su velocidad, sino también su entrega y el espectáculo que brinda en cada circuito.