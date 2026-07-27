Paine albergará en agosto una nueva edición del MTB "Carlo de Gavardo" La Vacada

La duodécima edición del Mountain Bike "Carlo de Gavardo" La Vacada, evento consolidado como la competencia más masiva de Chile y la tercera a nivel latinoamericano, se llevará a cabo el próximo domingo 30 de agosto en la comuna de Paine.

El circuito, que arrancará a partir de las 08:00 horas (10:00 GMT) en Huelquén, tendrá como punto de partida el Estadio Caupolicán y ofrecerá cuatro categorías adaptadas a distintos niveles de rendimiento.

El primer tramo inicial consta de 15 kilómetros, el segundo o intermedio de 25, mientras que la serie para bicicletas eléctricas será de 34 kilómetros.

Finalmente la prueba avanzada de 45 kilómetros será para participantes de alto rendimiento.

La carrera organizada por Tomás y Matteo de Gavardo junto al exciclista Eduardo Sáenz proyecta la participación de ciclistas provenientes de 15 países y abiertos sus canales de inscripción en el siguiente enlace para quienes deseen participar.