Red Bull Rampage reveló a las 12 mujeres que desafiarán el desierto de Utah

Red Bull Rampage confirmó a las 12 riders que competirán en la categoría femenina de su edición 2026, que se desarrollará el próximo 8 de octubre en Virgin, Utah.

La competencia femenina vivirá su tercera edición dentro de Red Bull Rampage y reunirá a algunas de las principales figuras del freeride mundial en uno de los escenarios más exigentes de la disciplina.

El desarrollo de la categoría tiene sus antecedentes en Red Bull Formation, plataforma creada en 2019 para potenciar el crecimiento del freeride femenino y que abrió camino para la incorporación de las mujeres a Rampage.

Robin Goomes buscará un histórico triplete en Red Bull Rampage

Entre las principales figuras estará la neozelandesa Robin Goomes, campeona de las ediciones femeninas de 2024 y 2025 y que llegará a Utah con la posibilidad de conseguir un tercer triunfo consecutivo.

Entre sus principales rivales aparece la canadiense Georgia Astle, segunda en su debut en 2024 y tercera durante 2025, además de la estadounidense Hannah Bergemann, quien terminó como subcampeona en la edición pasada.

También volverá la argentina Cami Nogueira, cuarta en 2025, junto a la canadiense Casey Brown, quien consiguió el tercer lugar en la primera competencia femenina de Rampage.

¿Quiénes competirán en el Red Bull Rampage femenino 2026?

La lista también incluye a la estadounidense Chelsea Kimball, la australiana Harriet "Haz" Burbidge-Smith, la joven estadounidense Janelle Soukup y la canadiense Kirsten Van Horne.

La escocesa Mikayla Parton, excompetidora de descenso de la Copa del Mundo, será la única debutante de la categoría femenina en esta edición. Completan el grupo la canadiense Vaea Verbeeck y la neozelandesa Vinny Armstrong.

Las 12 competidoras enfrentarán nuevamente el complejo terreno de Virgin en una edición que tendrá como uno de sus principales atractivos el intento de Robin Goomes por conquistar su tercer título consecutivo en Red Bull Rampage.