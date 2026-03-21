La ciclista chilena Catalina Soto se coronó campeona del Panamericano de ruta 2026

La chilena Catalina Soto se quedó con el título panamericano de ciclismo de ruta 2026, tras imponerse en la prueba de fondo disputada en Colombia.

La competencia, que se desarrolló entre Montería y la localidad de Cereté, contempló un recorrido de 120,6 kilómetros, donde la nacional cruzó la meta con un tiempo de 2h59'20'', siendo la más rápida del pelotón.

El resto de las posiciones para las chilenas, fueron Martina Torres en el décimo octavo puesto, Paola Muñoz en el vigésimo segundo puesto, Aranza Villalón en el trigésimo tercer lugar, Beatriz Morales y Marlen Rojas en la 53° y 54° ubicación respectivamente.

Con este resultado, Soto aportó una nueva medalla a Chile, elevando a cinco la cosecha nacional en el certamen.

Desde el Team Chile celebraron la hazaña con entusiasmo en redes sociales. "¡Extraordinaria Cata! Con un sprint final notable, la ciclista Catalina Soto se coronó campeona panamericana de ruta en Montería. ¡Triunfazo luego de un gran trabajo en equipo! ¡Enorme Cata!"