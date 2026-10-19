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El editorial de Igor Ochoa: Se tejen diversas interpretaciones para el momento de la U

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El comentarista Igor Ochoa explicó en su editorial de este lunes en Cooperativa Deportes que la revocación del directorio de Azul Azul deja a Universidad de Chile bajo un escenario de profunda incertidumbre, donde el futuro del club dependerá de una subasta accionaria clave que definirá el poder absoluto de la concesionaria y ante el riesgo latente de que reaparezcan influencias que calificó como "nefastas".

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