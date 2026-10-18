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Congreso Futuro: La importancia de integrar la dimensión barrial en la planificación ante aluviones

Publicado: | Fuente: ATON (archivo)
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En este nuevo capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa hablamos de economía circular y de los residuos de construcción y demolición (RCD). ¿Qué hacer con ellos? Lo aborda un trabajo realizado por el Centro Tecnológico para la Innovación y la Construcción (CTEC) en la Región de Los Lagos.

También hacemos un repaso a los conceptos realtivos al cáncer de mama, dado que octubre es considerado el mes de sensibilización sobre esta dolencia. Para ello, revisitamos el diálogo mantenido con una especialista.

Por último, abordamos un trabajo de la Universidad Católica del Norte que enfatizó la importancia de integrar la escala barrial en labores de planificación ante aluviones.

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