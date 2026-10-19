El senador Matías Walker anunció que este miércoles 21 de octubre el Ministerio del Deporte publicará un mecanismo de consulta y participación ciudadana para elaborar el reglamento que determinará cómo se reconocerá a las organizaciones de hinchas más representativas de los clubes, en el marco de la implementación de la nueva Ley SADP. Estas agrupaciones tendrán participación en materias relacionadas con el patrimonio inmaterial de sus instituciones, el desarrollo deportivo y la experiencia de los aficionados en los estadios, como parte de los cambios en la organización del fútbol chileno.

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