En su tradicional comentario al inicio de Cooperativa Deportes, Sebastián Esnaola analizó la clasificación de Universidad de Chile en Copa Chile de la mano del esperado retorno a las redes de Octavio Rivero, además de proyectar la definición del título de Colo Colo en Chillán y los complejos desafíos contractuales y financieros que enfrentará Blanco y Negro de cara a la temporada 2027.

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