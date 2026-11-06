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El editorial de Sebastián Esnaola: El regreso goleador de Rivero es tarde, pero útil en esta recta final

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En su tradicional comentario al inicio de Cooperativa Deportes, Sebastián Esnaola analizó la clasificación de Universidad de Chile en Copa Chile de la mano del esperado retorno a las redes de Octavio Rivero, además de proyectar la definición del título de Colo Colo en Chillán y los complejos desafíos contractuales y financieros que enfrentará Blanco y Negro de cara a la temporada 2027.

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