La directora general de la Fundación Teletón, María José Zaldívar, llamó a la ciudadanía y a las empresas a sumarse a la edición 2026 de la cruzada solidaria que comienza este viernes, en busca de superar los 44.253 millones de pesos recaudados el año pasado.

"Necesitamos cumplir la meta, porque tenemos dos institutos nuevos que están funcionando. Tenemos que darles a todas las familias la misma atención que han recibido hasta ahora, sin listas de espera", sostuvo en conversación con El Diario de Cooperativa.

La exministra destacó la importancia de involucrar a niños y jóvenes en las actividades de la campaña, especialmente a través de las tradicionales visitas a las sucursales del Banco de Chile.

"Es absolutamente necesario ir a la sucursal si uno tiene niños, nietos o sobrinos, porque cuando para una persona algo es importante, lo quiere transmitir. Les tenemos que transmitir a nuestros hijos y a la nueva generación esas cosas que para nosotros son valiosas. La Teletón es algo valioso y, si nosotros no les contamos lo importante que es la inclusión o no fomentamos la cultura de solidaridad, la vamos a perder", dijo Zaldívar.

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