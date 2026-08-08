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Tópicos: Deportes

El distendido momento de Aníbal Mosa y Cecilia Pérez en el Superclásico femenino

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos timoneles fueron fotografiados en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El distendido momento de Aníbal Mosa y Cecilia Pérez en el Superclásico femenino
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El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, protagonizaron un distendido encuentro en las tribunas de Estadio Bicentenario de La Florida durante el Superclásico Femenino.

Los de Colo Colo y Universidad de Chile, respectivamente, fueron captados compartiendo afectuosamente en el triunfo de las "albas" por 1-0 ante el cuadro estudiantil.

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