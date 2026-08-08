Carmona viajó a Cuba por segunda vez este año y se reunió con Díaz-Canel

El presidente del Partido Comunista chileno (PCCh), Lautaro Carmona, fue recibido este sábado en La Habana por el mandatario cubano y primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de ese país, Miguel Díaz-Canel.

La visita corresponde al tercer viaje de Carmona a la isla, y se produce en la antesala de las actividades previstas para el próximo 13 de agosto, cuando se conmemorarán los 100 años del natalicio de Fidel Castro.

El dirigente chileno viajó acompañado por la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, quien también participó en el encuentro con Díaz-Canel. Ambos asistirán a las actividades organizadas en Cuba con motivo del centenario.

Tras la cita, el mandatario cubano señaló que la conversación estuvo centrada en "importantes temas de la agenda interpartidista", y en reafirmar "el compromiso de consolidar nuestras históricas relaciones de solidaridad y cooperación".

El encuentro se suma a distintas instancias de acercamiento que han mantenido las dirigencias de ambas colectividades.

De hecho, esta no es la primera reunión entre Carmona y Díaz-Canel durante 2026: en enero pasado, el presidente del PC chileno realizó su segundo viaje a Cuba, donde sostuvo otro encuentro con el mandatario de la isla.

En aquella oportunidad, Carmona vinculó su visita con el escenario internacional, y cuestionó duramente la política exterior impulsada por Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

"Este encuentro se dio en un contexto marcado por la criminal ofensiva imperialista impulsada por Donald Trump y Estados Unidos, expresada, entre otros hechos, en la invasión a Venezuela el pasado 3 de enero y en las sucesivas amenazas contra otros países, con una odiosa direccionalidad particular contra Cuba", declaró en aquella ocasión.