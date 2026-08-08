Colo Colo anunció acuerdo para el fichaje del defensa Iván Román

Colo Colo anunció a través de sus redes sociales que llegó a un acuerdo con el defensor y seleccionado chileno Iván Román para que se convierta en nuevo refuerzo del equipo.

El zaguero de 20 años arribó a Santiago durante la tarde de este sábado procedente de Atlético Mineiro, luciendo la indumentaria oficial de la institución para firmar un préstamo por 18 meses que no incluyó opción de compra.

La operación desde Brasil respondió al deseo del mismo club dueño de su pase, el cual desea otorgarle continuidad competitiva para potenciar su crecimiento profesional.

Así las cosas, Román se transformó en la segunda incorporación de Colo Colo en este mercado de pases, sumándose al arribo del guardameta caboverdiano Vozinha.