El Gobierno valoró los resultados de un megaoperativo desarrollado por Carabineros y la PDI en distintos puntos del país, que culminó con 1.341 personas detenidas y y 862 kilos de droga incautada.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó que el procedimiento registró un total de 36.416 fiscalizaciones en cuatro horas por ambas instituciones policiales. En concreto, Carabineros concretó 656 detenciones y la PDI realizó otras 685.

Del total de procedimientos, 496 correspondieron a detenciones en flagrancia, 589 estuvieron relacionadas con ordenes judiciales vigentes y 256 fueron arrestos especificados por la policía.

En cuanto a las fiscalizaciones: Carabineros efectuó 33.887 controles preventivos y 1.065 inspecciones a locales y normativas específicas. En paralelo, la PDI controló a 1.464 ciudadanos extranjeros, de los 300 eran infractores de la legislación migratoria y notificó 33 expulsiones administrativas y judiciales.

Asimismo, se logró incautar 862 kilos de droga y 25 armas de fuego de distintos tipos, y se confiscaron 102 vehículos vinculados con delitos o que mantenían encargo por robo.

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