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¿Al Puskás? El "carazo" de Ferreira para Olimpia en la liga paraguaya

Publicado: | Fuente: YT/Cacique Sports
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Olimpia, rival de Audax Italiano en Copa Sudamericana, venció 2-0 a Rubio Ñu por la liga paraguaya, con un doblete del delantero Carlos Sebastián Ferreira, quien no fue muy feliz por su segundo tanto.

Ejecutó un penal y el arquero rival tapó el remate, y el rebote fue despejado con fuerza por un defensa del Ñu... y la pelota impactó violentamente en el rostro del ariete, para luego entrar al arco. Algo conmocionado, el exVasco da Gama no atinó a celebrar, pero la hinchada del Rey de Copas festejó el tanto que los mantiene como líderes del torneo.

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