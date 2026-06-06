Estrella de la selección de Irak fue retenido siete horas en aeropuerto en Estados Unidos

La selección de Irak vivió un amargo momento en su llegada a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026, ya que su estrella, el goleador Aymen Hussein, fue retenido por siete horas en el aeropuerto en Chicago.

La agencia Shafaq News informó que la delegación de Irak "intentó por todos los medios conseguir la liberación del jugador, pero los intentos fueron infructuosos y la expedición no tuvo más remedio que dirigirse a su lugar de alojamiento".

"El jugador solo fue liberado tras pasar siete horas de interrogatorio e investigación. Al parecer, hubo una confusión de nombres con otro ciudadano iraquí", detallaron otros medios árabes.

Aymen Hussein es el "héroe" de la selección de Irak, ya que su gol a Bolivia en el repechaje permitió la clasificación a la Copa del Mundo después de 40 años.

Irak tendrá su último amistoso el miércoles, ante Venezuela en Chicago; y el debut mundialista será el martes 16 de junio ante Noruega, por el Grupo I, en Foxborough.