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Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

Sampaoli se sumó al furor del álbum del Mundial: Fue visto intercambiando laminas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Estuvo junto a su hijo de seis años en Río de Janeiro.

Sampaoli se sumó al furor del álbum del Mundial: Fue visto intercambiando laminas
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El técnico argentino Jorge Sampaoli se sumó al furor del álbum del Mundial 2026 y fue visto intercambiando laminas junto a otras personas en Brasil.

El extécnico de La Roja fue junto a su hijo de seis años al centro de Río de Janeiro a cambiar láminas, donde terminó siendo fotografiado y se volvió viral en las redes sociales.

El casildense se encuentra sin equipo por el momento después de su paso por Atlético Mineiro, donde terminó demandando al club brasileño por el pago de 10 millones de reales.

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