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Crisis por lluvias en Vallenar: La urgencia principal es la conectividad

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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El periodista Carlos Opazo, instalado en la ciudad de Vallenar, relató los graves problemas que dejó el paso del sistema frontal por el sur de la Región de Atacama.

"La provincia de Huasco está totalmente aislada. Son casi 76 mil personas aisladas: no hay conectividad hacia el norte a Copiapó ni hacia el sur a La Serena. Hacia la costa están aislados Huasco y Freirina; y hacia la cordillera está aislado Alto del Carmen", detalló el profesional, quien enfatizó que es fundamental que comience a llegar alimento a estas zonas.

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