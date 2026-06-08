TyC Sports se burló de La Roja y posteo se viralizó entre redes sociales

Este jueves arrancará el Mundial de Norteamérica 2026 y sus participantes están haciendo las preparaciones finales para el torneo. Es el caso de Argentina, que ya está en Estados Unidos, donde el medio trasandino TyC Sports no dejó pasar la oportunidad de burlarse de la ausencia de La Roja en la cita planetaria.

El pasado sábado, la selección albiceleste venció por 2-0 a Honduras en Dallas, Texas, y la similitud de la bandera del estado con la de Chile sembró una oportunidad de burla de parte del medio, la cual subieron a Instagram.

La publicación no pasó inadvertida entre los hinchas chilenos, que llenaron la sección de comentarios con referencias a las dos Copa América que La Roja le ganó a Argentina en 2015 y 2016.