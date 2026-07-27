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Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

[VIDEO] ¿A lo Ronaldinho? Niño de seis años causó sensación al definir penal sin mirar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El registro fue compartido a través de redes sociales.

[VIDEO] ¿A lo Ronaldinho? Niño de seis años causó sensación al definir penal sin mirar
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Un niño de 6 años causó sensación entre sus compañeros luego de definir un penal sin mirar al portero, convirtiendo el gol y siendo comparado con la técnica que el delantero brasileño Ronaldinho popularizó durante su carrera.

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