Tópicos: Deportes | Fuera de Juego
[VIDEO] ¿A lo Ronaldinho? Niño de seis años causó sensación al definir penal sin mirar
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| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El registro fue compartido a través de redes sociales.
El registro fue compartido a través de redes sociales.
Un niño de 6 años causó sensación entre sus compañeros luego de definir un penal sin mirar al portero, convirtiendo el gol y siendo comparado con la técnica que el delantero brasileño Ronaldinho popularizó durante su carrera.
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