[VIDEO] ¡Blooper! Odegaard le dio un pelotazo a un policía durante los festejos de Arsenal en Londres

El futbolista de Arsenal Martin Odegaard protagonizó un blooper viral durante las celebraciones del título de la Premier League en las calles de Londres, al darle un pelotazo a un policía cuando quería regalársela a los hinchas "Gunners".

Tras el "incidente", Odegaard de inmediato se ocultó en el bus de la caravana de Arsenal, generando las risas de sus compañeros, un momento que rápidamente se difundió en redes sociales.