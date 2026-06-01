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Tópicos: País | Política | Cuenta Pública

Profesores y Cuenta Pública: el Presidente quedó "al debe"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El gremio docente consideró que la alocución del Primer Mandatario fue "autocomplaciente".

Profesores y Cuenta Pública: el Presidente quedó
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"En Educación, en particular, muy poco, muy pobre, no se aborda lo sustantivo, se hace una mención al tema de seguridad a través del proyecto Escuelas Protegidas", comentó el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, al hacer un balance de la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

Para el dirigente, el jefe de Estado "no dice nada al que a nuestro entender es el problema fundamental que causa los graves hechos de violencia, que es la salud mental, junto a un currículum totalmente desfasado y lo social que afecta a la familia, lo que repercute y llega a la escuela en forma de violencia".

En esa línea, Aguilar lamentó que "no hubo ni una sola mención" a estas causas basales, y el Mandatario sólo apuntó a "vigilancia, represión, castigo; que en algunos casos son necesarios, por supuesto que cuando hay hechos graves o delitos, las sanciones deben existir, pero suponer que se van a resolver los problemas graves que hoy tiene la educación solamente con eso, es simplemente ingenuo".

Además, "no hubo ninguna mención de apoyo a las escuelas con reforzamiento profesional para enfrentar esas graves problemáticas sociales y de salud mental", enfatizó.

Para el Colegio de Profesores, también fue sintomático que no se mencionaran "las rebajas importantes que están ocurriendo en los presupuestos, particularmente en infraestructura, la que ya tiene serios problemas de mantención y ahora se rebaja más".

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