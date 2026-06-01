Cuenta Pública: Fiscal nacional, Carabineros y PDI respaldaron anuncios de seguridad

Tras la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, el fiscal nacional, Ángel Valencia, y los máximos jefes de las policías manifestaron su respaldo a los anuncios legislativos y administrativos en materia de seguridad.

Los proyectos —que durante la tarde fueron firmados por el Mandatario en una ceremonia en el Palacio de Cerro Castillo— buscan enfrentar la crisis delictiva con medidas que incluyen un Registro Nacional de Vándalos, planes de retorno migratorio y una ampliación de las facultades policiales en casos de flagrancia.

Durante su discurso ante el Congreso Pleno, Kast subrayó la urgencia de la situación, revelando que al 31 de marzo se registraron 378 víctimas de homicidio en el país.

"Es una cifra muy alta. El año pasado a la misma fecha habían sido 444; una cifra demasiado alta, sigue siendo muy alta, y necesitamos que la seguridad cambie", enfatizó el Jefe de Estado.

Más autonomía para las policías en flagrancia

Uno de los puntos más celebrados por el fiscal nacional es la extensión del periodo de flagrancia y el aumento de atribuciones para Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Al respecto, Valencia señaló que "todas las semanas leemos cartas de víctimas que se lamentan por la burocracia de la reacción de las policías y la Fiscalía ante delitos de carácter común (...) Eso no es razonable. Ningún país democrático que combate eficazmente al delito funciona de esa manera".

"Por supuesto no vamos a perder la dirección exclusiva de la investigación, pero la idea es que las policías tengan más atribuciones de actuación autónoma y entonces no ocurra esto que digan que no pueden actuar porque no tienen orden del fiscal", añadió el jefe del Ministerio Público.

Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, afirmó que la estrategia de seguridad del Gobierno es "absolutamente viable".

"Cuando uno quiere vivir en paz, en tranquilidad, también quiere desplazarse en un ambiente que sea grato. Yo creo que todos tenemos que ver y aspirar a lo que es realmente el bien común, y para eso también tenemos que poner esfuerzos no solamente Carabineros y la Policía de Investigaciones en esto", apeló la máxima autoridad de Carabineros.

En la misma línea, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, expresó: "Toda norma es viable. Si está la norma, van a estar la forma, la parametrización y los mecanismos para poder aplicarla. Yo tengo plena convicción, en lo personal me siento orgulloso de ser director y conozco las capacidades de todos mis detectives y agentes policiales, así que para cualquier desafío estamos capacitados".

Debate por el Registro de Vándalos y la agenda migratoria

La firma del proyecto de ley para crear un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades ha generado un inmediato debate político, pues propone retirar beneficios sociales —como la gratuidad universitaria y la PGU— a quienes cometan actos de vandalismo o quema de buses. Asimismo, en materia migratoria, se oficializó el Plan de Retorno Voluntario para extranjeros en situación irregular.

Frente a esto, parlamentarios de la macrozona norte advirtieron sobre la complejidad técnica del anuncio. El diputado Ricardo Díaz (DC) afirmó que "es bastante difícil, (pues) se requiere que los otros países también les puedan abrir el paso a los migrantes que quieran irse de nuestro país".

A su vez, el diputado Fabián Ossandón (PDG) advirtió: "Vamos a fiscalizar, vamos a hacer seguimiento a los anuncios. Los parlamentarios tenemos esta facultad y no queremos que solamente sean frases para la galería; queremos que se materialicen".

Desde la Cámara Alta, las opiniones se dividieron. El senador Juan Luis Castro (PS) manifestó escepticismo, tildando las medidas de "una cierta continuidad": "Yo hubiera esperado más contundencia en el área más sensible y que le permitió el triunfo al Presidente Kast".

En contraste, el senador Andrés Longton (RN) destacó que los anuncios demuestran una "convicción y voluntad distinta a la que vimos en el Gobierno anterior".

Con estas propuestas, que incluyen además la creación de 20.000 nuevas plazas carcelarias, el Ejecutivo espera retomar el control de la agenda pública tras un complejo inicio de gestión marcado por la salida de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad, en lo que constituyó el cambio de gabinete más temprano desde el retorno a la democracia.