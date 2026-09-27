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Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

[VIDEO] Maxi Guerrero se pifió en la primera jugada tras renaudación del duelo entre Everton y la U

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero no le dio bien al esférico.

[VIDEO] Maxi Guerrero se pifió en la primera jugada tras renaudación del duelo entre Everton y la U
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Maximiliano Guerrero, delantero de Universidad de Chile, protagonizó una pifia en la renaudación del duelo entre Everton y el elenco "laico" por la ida de los octavos de final en la Copa Chile.

El partido interrumpido por incidentes el pasado miércoles debía resumirse en un tiro de esquina que fue ejecutado por Charles Aránguiz, quien le pasó el balón a Guerrero, el cual pifió para desperdiciar la pelota parada.

Revisa la jugada aquí:

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