Renca: Tres hombres heridos, uno en riesgo vital, por balacera en la vía pública

Tres hombres heridos -uno de ellos en riesgo vital- dejó una balacera ocurrida este domingo en la capitalina comuna de Renca.

Según la información policial, el incidente, ocurrido en la intersección de las calles Manuel Rodríguez con Rafael Rivas, se originó a partir de una riña en la vía pública por motivos que aún se investigan.

Durante el altercado, uno o más involucrados hicieron uso de armas de fuego y percutaron una ráfaga de disparos hacia los presentes.

El primer afectado, un hombre que recibió un impacto balístico en una de sus piernas, debió ser trasladado de urgencia hasta el Hospital Félix Bulnes, donde permanece en riesgo vital.

Las primeras indagatorias apuntan a una discusión que derivó en disparos con armas de fuego. (FOTO: ATON)

De forma posterior al ataque, otras dos personas lesionadas por la misma seguidilla de proyectiles acudieron por sus propios medios hasta las dependencias del Servicio de Alta Resolutividad (SAR) de Renca.

Tras recibir atención en el centro asistencial, se confirmó que ambos se encuentran fuera de peligro vital.

Detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedaron a cargo de los peritajes en el sitio del suceso, donde efectúan el levantamiento de evidencia balística, la revisión de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a testigos.

El hecho por el momento no deja detenidos.