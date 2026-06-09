[VIDEO] Miguelito se perdió un gol en la boca del arco con la selección de creadores

La selección chilena de creadores de contenido sigue con sus partidos de exhibición y para ello se reúne periódicamente a entrenar y en una de esas prácticas, el comediante Miguelito protagonizó un divertido momento.

El reconocido actor recibió un pase y quedó solo frente al arco listo para anotar, pero terminó tropezándose con el balón y pasando por encima de la esférica, provocando las risas de sus compañeros.

El registro fue subido por la cuenta del equipo, donde el propio Miguelito comentó: "Me movieron el arco profe, para que te traje. Los mejores también fallamos muchachos", escribió.

Mira acá el registro