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Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

[VIDEO] Miguelito se perdió un gol en la boca del arco con la selección de creadores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El comediante terminó protagonizando un divertido momento.

[VIDEO] Miguelito se perdió un gol en la boca del arco con la selección de creadores
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La selección chilena de creadores de contenido sigue con sus partidos de exhibición y para ello se reúne periódicamente a entrenar y en una de esas prácticas, el comediante Miguelito protagonizó un divertido momento.

El reconocido actor recibió un pase y quedó solo frente al arco listo para anotar, pero terminó tropezándose con el balón y pasando por encima de la esférica, provocando las risas de sus compañeros.

El registro fue subido por la cuenta del equipo, donde el propio Miguelito comentó: "Me movieron el arco profe, para que te traje. Los mejores también fallamos muchachos", escribió.

Mira acá el registro

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