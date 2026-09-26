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Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Alexis lideró a CF Montreal en su regreso al triunfo por la MLS

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero chileno fue titular y mostró un buen nivel en el equipo canadiense, que tuvo como figura a Prince-Osei Owusu.

Alexis lideró a CF Montreal en su regreso al triunfo por la MLS
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Alexis Sánchez fue titular en el triunfo de CF Montreal por 3-1 ante FC Cincinnati, este sábado por la MLS. El equipo canadiense volvió a ganar en la liga después de cuatro derrotas consecutivas.

Daniel Ríos abrió la cuenta a los 25 minutos en el Stade Saputo. Prince Owusu amplió la ventaja con dos goles, a los 72' y 75', para encaminar la victoria del conjunto de Montreal.

Sánchez integró desde el inicio el ataque local. El delantero chileno acompañó una jornada de recuperación para su equipo, que venía de perder por 2-0 ante Columbus Crew.

Con el resultado, CF Montreal sumó tres puntos tras una extensa racha adversa en el campeonato. El club ya había encontrado un alivio durante septiembre al clasificarse a la final del Campeonato Canadiense.

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