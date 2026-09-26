La U y Everton cierran en Santiago una llave de Copa Chile marcada por el escándalo

El Estadio Nacional será el escenario del historiado final de la serie entre Universidad de Chile y Everton por octavos de final de la Copa Chile, cuyo desenlace se opacó por los incidentes ocurridos en la ida jugada en Viña del Mar.

Se jugaba el minuto 82 del partido en el Sausalito, con victoria azul por 1-0, cuando barristas de la U lanzaron al menos tres peligrosas bengalas tipo "rocket": Dos terminaron en la cancha (una cerca de la ambulancia y otra al lado del jugador Maximiliano Guerrero) y una en el sector Marquesina, en medio de familias que presenciaban el encuentro.

El escándalo llevó a desalojar el estadio, suspender el partido y evaluar medidas respecto al futuro del duelo.

Everton pedía el triunfo de la llave completa, la U respondió con irónicas y coloquiales frases de Cecilia Pérez y la Delegación Presidencial Metropolitana vetó a los seguidores azules de la revancha, paralizando la venta de entradas momentáneamente hasta que fue definida la inédita solución.

La Federación de Fútbol de Chile, luego de reunirse con las partes de ambos clubes, optó porque los minutos restantes se jueguen a puertas cerradas en el Nacional este domingo 27 de septiembre a las 14:30 horas. Luego, a las 17:30, tendrá lugar la revancha en esa misma cancha, ahora con público pero sin visitantes.

En cuanto a lo deportivo, el solitario gol de Juan Martín Lucero tiene con estrecha ventaja al "Romántico Viajero", luego de un complicado partido que dominó en tenencia de balón y forzó buenas atajadas de Ignacio González; aunque Gabriel Castellón también tuvo que salvar la portería capitalina.

La escuadra que resulte vencedora se enfrentará en cuartos de final a Deportes Antofagsta o Deportes Iquique.

El arbitraje de la revancha estará a cargo de Nicolás Millas. Podrás seguir todos los detalles en Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes.