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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Córdova fue optimista tras caída con Canadá: "Hay muchas cosas que rescatar"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Las expulsiones tienen nombres propios, pero es algo que voy a corregir internamente", precisó.

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Nicolás Córdova, entrenador de la selección chilena, analizó la derrota por 1-0 frente a Canadá en el BMO Field de Toronto, valorando el carácter de sus dirigidos para competir en inferioridad numérica tras sufrir las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo.

"Los jugadores hicieron un esfuerzo tremendo, hicieron lo que de alguna manera les pedí y así y todo tuvimos ocasiones de gol. Se pierde, pero creo que por cómo se dio el partido, se hizo un buen cometido", apuntó el estratega.

Acto seguido, sostuvo: "Hay muchas cosas que rescatar, obviamente que cuando se pierde pasan más desapercibidas, no son tan a la vista, pero con la personalidad que se jugó y la valentía teniendo dos hombres menos, es súper rescatable".

"Las expulsiones tienen nombres propios, pero es algo que voy a corregir internamente. No voy a salir a hablar de ningún jugador respecto a lo que ustedes también vieron", cerró respecto a las tarjetas rojas que condicionaron el trámite del cotejo.

Chile disputará su segundo amistoso de la gira norteamericana ante Estados Unidos este martes 29 de septiembre a las 21:00 horas en el Energizer Park de St. Louis.

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