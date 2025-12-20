Alexis Sánchez: A seguir con esta mentalidad, como equipo grande y como estoy acostumbrado

Alexis Sánchez fue el punto más alto de un luchador Sevilla en su caída ante Real Madrid en el "Santiago Bernabéu" y rescató el rendimiento de su equipo, más allá de que no se vio reflejado en el marcador.

"Contento por los compañeros, que tienen mucha calidad en general. Tienen que relajarse, jugar fútbol; hacerlo todos los partidos, no solamente un partido contra un equipo importante", señaló tras el partido.

El tocopillano remarcó que "si el equipo juega así constantemente, con todos los equipos, seremos más fuertes".

"Después, ya los detalles, los goles... crearse las ocasiones en un partido es lo más difícil del fútbol. Me voy muy contento porque creamos ocasiones, tuvimos el balón contra un gran rival", valoró pese al marcador en contra.

Sánchez también coincidió con su entrevistador respecto a que Sevilla no bajó los brazos en el encuentro: "Nada, seguir así con esta mentalidad, pero que no sea un partido. Que sea más constante, como un equipo grande, como estoy acostumbrado".

Con el 2025 ya terminado para el equipo, Alexis señaló: "Ahora a descansar mentalmente y prepararse para el año siguiente, que ya tenemos que empezar a levantar cabeza y jugar como jugamos hoy".

El primer desafío de Sevilla en 2026 será el domingo 4 de enero, cuando reciban a Levante en el "Ramón Sánchez-Pizjuán" a las 10:00 horas de Chile (13:00 GMT).