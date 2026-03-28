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Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Alexis Sánchez dedicó emotivos registros a su hija en Instagram

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El futbolista chileno compartió diversas imagenes y videos.

Alexis Sánchez dedicó emotivos registros a su hija en Instagram
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El futbolista chileno de Sevilla Alexis Sánchez compartió en su cuenta de Instagram varias fotos y videos junto a su hija Bela, quien apenas tiene tres meses de vida.

En las imágenes se puede ver al delantero disfrutando de momentos íntimos y tiernos con su pequeña, evidenciando su lado más humano y familiar.

En el post, Sánchez acompañó las imágenes con un mensaje emotivo en el que agradece a la vida por este nuevo capítulo y destaca cómo la paternidad ha traído nuevos valores a su existencia.

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