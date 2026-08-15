Alexis Sánchez fue presentado en el entretiempo ante los hinchas de CF Montreal

Alexis Sánchez tuvo su primera presentación ante los hinchas de CF Montreal durante el partido frente a DC United, luego de ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo del conjunto canadiense.

El delantero chileno siguió la primera parte del encuentro desde uno de los palcos del Stade Saputo y en el entretiempo bajó hasta la cancha para presentarse ante los seguidores del club y vivir su primer contacto con el público en su nuevo estadio.

CF Montreal compartió imágenes del tocopillano en el recinto con el mensaje "¡Bienvenido a tu nueva casa!", mientras Sánchez recorrió el terreno de juego en medio de la presentación preparada por la institución y fue recibido con un pasillo de honor.

La presentación de Alexis se produjo con sanciones a la hinchada de Montréal

La jornada tuvo además una particularidad en las tribunas, ya que CF Montreal suspendió para este partido los privilegios de todos sus grupos oficiales de aficionados como consecuencia de los incidentes registrados el pasado 1 de agosto ante New England Revolution.

La medida fue tomada luego de una investigación de la MLS por cánticos antisemitas dirigidos hacia un jugador rival. El club también sancionó de manera indefinida a un sector de sus seguidores y prohibió el ingreso a dos personas por infringir el código de conducta de los aficionados.

De esta manera, Alexis Sánchez vivió su primera aparición pública en el Stade Saputo y comenzó a tomar contacto con los seguidores de CF Montreal antes de iniciar oficialmente su etapa deportiva con el cuadro de la MLS.