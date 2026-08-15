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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Adolescente murió luego de ser atacado en la vía pública en Frutillar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La víctima, de 17 años, fue trasladada por vecinos hasta el hospital de la comuna, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

Adolescente murió luego de ser atacado en la vía pública en Frutillar
 PDI Los Lagos

La Brigada de Homicidios de Puerto Montt y especialistas del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) regional realizan peritajes para dar con el paradero de él o los responsables.

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Un adolescente de 17 años murió este sábado luego de ser víctima de un ataque en la vía pública de Frutillar, en la Región de Los Lagos.

Según información policial, el menor sufrió heridas de gravedad en su pierna izquierda durante la agresión, cuyo motivo es investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI de Puerto Montt.

Luego del ataque, la víctima fue auxiliada por vecinos que se encontraban en el sector, quienes la trasladaron hasta el Hospital de Frutillar. Sin embargo, falleció en el recinto asistencial, pese a los esfuerzos médicos.

El comisario Paulo Rivera de la PDI, jefe (s) de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt, informó que el homicidio es indagado por instrucción de la Fiscalía Macrozona, con el objetivo de "esclarecer la dinámica de los hechos y de él o los responsables de la agresión de la víctima".

De momento, no se ha detallado públicamente acerca de los sospechosos identificados por el crimen ni tampoco antecedentes sobre el elemento que provocó la mortal lesión en el menor.

Especialistas del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) regional de la policía civil continúan con los peritajes para detener a los responsables.

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