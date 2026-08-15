Adolescente murió luego de ser atacado en la vía pública en Frutillar

Un adolescente de 17 años murió este sábado luego de ser víctima de un ataque en la vía pública de Frutillar, en la Región de Los Lagos.

Según información policial, el menor sufrió heridas de gravedad en su pierna izquierda durante la agresión, cuyo motivo es investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI de Puerto Montt.

Luego del ataque, la víctima fue auxiliada por vecinos que se encontraban en el sector, quienes la trasladaron hasta el Hospital de Frutillar. Sin embargo, falleció en el recinto asistencial, pese a los esfuerzos médicos.

El comisario Paulo Rivera de la PDI, jefe (s) de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt, informó que el homicidio es indagado por instrucción de la Fiscalía Macrozona, con el objetivo de "esclarecer la dinámica de los hechos y de él o los responsables de la agresión de la víctima".

De momento, no se ha detallado públicamente acerca de los sospechosos identificados por el crimen ni tampoco antecedentes sobre el elemento que provocó la mortal lesión en el menor.

Especialistas del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) regional de la policía civil continúan con los peritajes para detener a los responsables.