¿Alexis Sánchez será rival de Lionel Messi?

La incertidumbre sobre el futuro de Alexis Sánchez tras su breve paso por Sevilla está próximo a llegar a su fin, pues el tocopillano tiene todo listo para un radical cambio de aires en su nuevo equipo.

El goleador histórico de La Roja dejará atrás 18 temporadas consecutivas en Europa para recalar en la Major League Soccer (MLS) norteamericana, según La Tercera.

El referido medio señaló que Sánchez llegará por dos temporadas al equipo canadiense CF Montreal, donde milita el arquero nacional Thomas Gillier.

Alexis, de 37 años, buscó nuevos rumbos y tomó la decisión "después de varias semanas de evaluaciones deportivas y personales", tal como indica la mencionada publicación.

A falta del anuncio oficial, Alexis se sumará a la colonia nacional en la MLS que también tiene a ALexander Aravena (Portland Timbers), Benjamín Kuscevic (Toronto FC), Antonio Riquelme (Real Salt Lake), Zidane Yáñez (Nashville SC) y los recién llegados Paulo Díaz (Atlanta United) y Gonzalo Tapia (Columbus Crew).

Alexis Sánchez brilló en Europa desde mediados del año 2008, cuando finalmente recaló en Udinese luego de ser comprado desde Cobreloa y estar a préstamo en Colo Colo y River Plate.

Con destacadas temporadas en Friuli-Venecia Julia, el tocopillano llegó nada menos que a FC Barcelona, para luego ser figura absoluta en Arsenal FC de la Premier League.

Pasado un mal periodo en Manchester United, sumó dos pasos por Inter de Milán, una temporada en Olympique de Marsella, un regreso a Udinese marcado por las lesiones y su última campaña en Sevilla FC, con ingresos determinantes desde la banca para salvar la categoría.