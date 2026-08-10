Gobierno decreta emergencia preventiva por lluvias entre Arica y Coquimbo

Ante un nuevo sistema frontal en la zona norte, y tras celebrar un Comité de Emergencia Climática en La Moneda, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, decretó emergencia preventiva climática entre las regiones de Arica y Coquimbo, a partir de hoy lunes 10 y hasta el domingo 16 de agosto.

"Estamos anticipando los trámites administrativos y de coordinación, con diferentes instancias, al momento de que se produzca una emergencia. Los tiempos de respuesta son importantes, y es necesario tener una reacción pronta y oportuna ante las afectaciones que se puedan producir, tanto a las personas como a la infraestructura, y para tal efecto, este decreto nos permite movilizar y disponer de los recursos necesarios para atender la primera fase de la emergencia", precisó el jefe de gabinete.

La autoridad agregó que "adicionalmente, hemos establecido los canales de coordinación para que, si fuese necesario, el proceso de suspensión de clases sea debidamente estructurado, ordenado y coordinado con la información que se disponga desde el Senapred y el Ministerio del Interior respecto a la afectación en las regiones respectivas".

"También se han dado las instrucciones a los delegados regionales para que tengan la coordinación suficiente y necesaria con los diferentes estamentos y organismos públicos, incluidas las Fuerzas Armadas, para tener disponibilidad de personas para ayudas humanitarias si se necesitaran", complementó el biministro.

Por otro lado, "hemos previsto la eventual reinstalación de las mesas técnicas, con el propósito de hacer un seguimiento prácticamente instantáneo de lo que pueda suceder, y de esa forma, poder definir los cursos de acción y alternativas de solución que se nos presenten para cada zona, fundamentalmente en temas de conectividad, afectación de viviendas, sistemas productivos o servicios básicos", finalizó Alvarado.

A su turno, el Presidente Kast solicitó a la ciudadanía "atender a los llamados oficiales de las autoridades (pues) la institucionalidad en estas situaciones es fundamental para que los canales oficiales de comunicación sean aquellos que den las notificaciones".

El Mandatario además adelantó que, de manera preventiva, se han abierto albergues y se realiza un monitoreo de quebradas, así como "se ha dispuesto maquinaria de Obras Públicas para acometer cualquier situación y lograr una conectividad más rápida. También estamos viendo que no haya sectores que carezcan de comunicación satelital, para que reciban las alertas necesarias".

Por último, la directora del Senapred, Alicia Cebrián, garantizó que "todos los organismos que formamos parte de este sistema nos encontramos activados: no estamos escatimando medidas para prevenir y anticiparnos a la ocurrencia del sistema frontal en zonas que normalmente no están preparadas para recibir este tipo de eventos".

La experta remarcó que el temporal venidero en la zona norte "se caracterizará por montos importantes de precipitaciones, viento, nevadas y también tormentas eléctricas".