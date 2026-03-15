Alexis Sánchez tras derrota ante FC Barcelona: Hay que levantar cabeza y no repetir los mismos errores

El chileno Alexis Sánchez, delantero de Sevilla, analizó la derrota por 5-2 que sufrió su equipo ante Barcelona en Camp Nou, por la fecha 28 de la La Liga, y lamentó los errores propios de su equipo, apuntando que "no le puedes regalar dos penales" al equipo azulgrana.

"Después de un 2-0 cero abajo qué vas a hacer, tocan y juegan bien", comentó Sánchez tras el encuentro.

No obstante, Sánchez de inmediato puso el foco en el próximo desafío que tiene Sevilla en el torneo español.

"Hay que levantar cabeza y no repetir los mismos errores, tenemos que ir con todo el domingo contra Valencia", aseveró "Maravilla".

Este duelo entre Sevilla y Valencia está programado para el próximo domingo 21 de marzo, a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio "Ramón Sánchez Piizjuán".