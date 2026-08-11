Bravo e inminente arribo de Alexis a la MLS: "No creo que se retire en Chile"

Alexis Sánchez parece haber definido su futuro dado que en las últimas horas se dio a conocer que el delantero chileno tiene todo acordado para poner fin a su etapa de 18 años en el fútbol europeo y emprender un nuevo desafío en la Major League Soccer (MLS) como refuerzo del club canadiense Montreal Impact.

El posible movimiento del delantero no dejó indiferente a Claudio Bravo quien analizó el nuevo rumbo que tomaría la carrera del goleador histórico de la Roja.

"Parece que nadie aceptó; sonaba en Brasil, una vuelta a Universidad de Chile, Argentina, Medio Oriente... Creo que (la MLS) es un buen destino para él, ya que es una liga que está emergiendo con fuerza, donde, a lo mejor, va a tener un protagonismo que últimamente no logró tener en su paso por Inter o ahora último en Sevilla", reconoció el retirado guardameta en el panel de ESPN.

En esa misma línea, el bicampeón de América enfatizó que este paso también responde a un aspecto personal para el atacante: "Es una liga en donde va a disfrutar de la vida. Llega un momento en donde el futbolista debe gozar de la parte laboral y también de la vida. Creo que le va a ir increíble. Veremos dónde terminará su carrera, pero no creo que sea aquí en Chile", añadió.

Finalmente, Bravo abordó el presente futbolístico de Sánchez y descartó que este traspaso le cierre definitivamente las puertas del combinado nacional. "Si él rinde y lo hace bien, lógicamente su nombre será carta de presentación dentro de la selección", sentenció.