Bravo e inminente arribo de Alexis a la MLS: "No creo que se retire en Chile"
El histórico exportero de la Roja analizó el posible fichaje del tocopillano en Montreal Impact.
El histórico exportero de la Roja analizó el posible fichaje del tocopillano en Montreal Impact.
Alexis Sánchez parece haber definido su futuro dado que en las últimas horas se dio a conocer que el delantero chileno tiene todo acordado para poner fin a su etapa de 18 años en el fútbol europeo y emprender un nuevo desafío en la Major League Soccer (MLS) como refuerzo del club canadiense Montreal Impact.
El posible movimiento del delantero no dejó indiferente a Claudio Bravo quien analizó el nuevo rumbo que tomaría la carrera del goleador histórico de la Roja.
"Parece que nadie aceptó; sonaba en Brasil, una vuelta a Universidad de Chile, Argentina, Medio Oriente... Creo que (la MLS) es un buen destino para él, ya que es una liga que está emergiendo con fuerza, donde, a lo mejor, va a tener un protagonismo que últimamente no logró tener en su paso por Inter o ahora último en Sevilla", reconoció el retirado guardameta en el panel de ESPN.
En esa misma línea, el bicampeón de América enfatizó que este paso también responde a un aspecto personal para el atacante: "Es una liga en donde va a disfrutar de la vida. Llega un momento en donde el futbolista debe gozar de la parte laboral y también de la vida. Creo que le va a ir increíble. Veremos dónde terminará su carrera, pero no creo que sea aquí en Chile", añadió.
Finalmente, Bravo abordó el presente futbolístico de Sánchez y descartó que este traspaso le cierre definitivamente las puertas del combinado nacional. "Si él rinde y lo hace bien, lógicamente su nombre será carta de presentación dentro de la selección", sentenció.