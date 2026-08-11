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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

"Es un equipo muy complejo": DT de Estudiantes elogió a la UC antes de su choque por Libertadores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Alexander Medina reconoció las fortalezas del elenco "cruzado", destacando su campaña como visitante en la Copa.
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Universidad Católica visitará este martes a Estudiantes de La Plata desde las 20:30 horas (00:30 GMT), en el compromiso de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El cuadro "pincharrata" no llega en su mejor momento, acumulando dos derrotas consecutivas en el torneo argentino. Sin embargo, su director técnico, Alexander Medina, se mostró optimista respecto a las capacidades de su plantel para sacar adelante la llave.

"Físicamente estamos bien, hemos tenido rotación. Si el equipo está en un buen día, tenemos con qué ganar ante cualquier rival", aseguró el adiestrador uruguayo en conferencia de prensa.

Pese a la confianza en sus dirigidos, Medina no escatimó en elogios hacia el conjunto chileno, advirtiendo sobre el peligro que representa el equipo adiestrado por la franja.

"Católica es un buen equipo. Ganó sus tres encuentros de visitante en la etapa de grupos. Es un equipo que tiene buenas transiciones, buenos futbolistas, se asocian bien. Cuenta con jugadores de experiencia y con personalidad", analizó el estratega.

En esa misma línea, el DT del elenco de La Plata enfatizó en la regularidad mostrada por los "cruzados" en la fase anterior: "Es un equipo muy complejo, no voy a descubrir nada. Salieron primeros en su grupo, en una fase muy complicada, y la verdad es que han mostrado muy buena versión, tanto de visita como de local".

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