CF Montreal anunció fecha para la presentación de Alexis Sánchez ante su público

El delantero chileno Alexis Sánchez ya está en Canadá y CF Montreal confirmó que este sábado 15 de agosto será presentado oficialmente ante los hinchas de su nuevo equipo.

El histórico atacante de la selección chilena tendrá así su primer contacto con el público después de concretar su llegada a Major League Soccer tras 18 años de carrera en el fútbol europeo.

La institución confirmó el arribo del tocopillano a la ciudad y convocó a sus seguidores para recibirlo durante el denominado "Match Rétro".

"Alexis Sánchez está en Montreal. Denle una cálida bienvenida durante su presentación en el Partido Retro, mañana, sábado 15 de agosto. ¡Los esperamos!", publicó CF Montreal en sus redes sociales.

La presentación se realizará en el entretiempo del compromiso que CF Montreal disputará este sábado ante D.C. United, a las 19:30 horas, en Stade Saputo. La jornada tendrá una temática retro preparada por la institución y ahora contará además con la presencia del principal fichaje del club para la segunda parte de la temporada.

La aparición ante los aficionados será la antesala del estreno deportivo de Sánchez. El técnico Philippe Eullaffroy ya adelantó que espera contar con el chileno para la visita a Columbus Crew del próximo miércoles 19 de agosto y aseguró que, si llega en buenas condiciones físicas, estará considerado para ese encuentro.