CF Montreal de Alexis venció a FC Cincinnati en la MLS

CF Montreal, con el delantero Alexis Sánchez, recibe a FC Cincinnati en el Saputo Stadium de Canadá por la MLS.

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CF Montreal 3-1 FC Cincinnati. Finalizado. Saputo Stadium

1-0: 25'; Dani Ríos (MON), 1-1: 64'; Tom Barlow (CIN), 2-1: 72'; Prince-Osei Owusu (MON), 3-1: 75'; Prince-Osei Owusu (MON)