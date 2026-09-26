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Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

CF Montreal de Alexis venció a FC Cincinnati en la MLS

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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CF Montreal, con el delantero Alexis Sánchez, recibe a FC Cincinnati en el Saputo Stadium de Canadá por la MLS.

Sigue el partido en vivo y online por Cooperativa.cl:

  • CF Montreal 3-1 FC Cincinnati. Finalizado. Saputo Stadium

1-0: 25'; Dani Ríos (MON), 1-1: 64'; Tom Barlow (CIN), 2-1: 72'; Prince-Osei Owusu (MON), 3-1: 75'; Prince-Osei Owusu (MON)

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