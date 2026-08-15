¿Cuándo y dónde ver al CF Montreal de Alexis ante Columbus Crew?

Este miércoles 19 de agosto, el delantero chileno Alexis Sánchez vivirá posiblemente su debut con su nuevo club, CF Montreal, el que será por la fecha 20 de la MLS, como visita ante Colombus Crew.

El partido está programado para las 19:30 horas (23:30 GMT) y será transmitido solo por streaming a través de la plataforma de Apple TV.

El técnico del conjunto de la MLS, Philippe Eullafro, dejó deslizar en conferencia de prensa, que el tocopillano estará disponible para este encuentro.

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