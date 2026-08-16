DT de CF Montreal confirmó que Alexis superó las pruebas y estará en el próximo partido

El entrenador de CF Montreal, Philippe Eullaffroy, entregó positivas novedades sobre Alexis Sánchez luego de su presentación ante los hinchas en Stade Saputo durante el empate 1-1 con DC United y confirmó que el delantero chileno superó satisfactoriamente las pruebas físicas realizadas por el club.

"Hubo pruebas que fueron muy buenas para alguien que no ha jugado desde hace tres meses. Muy, muy bien", señaló el técnico, quien además confirmó los próximos pasos del tocopillano: "Alexis estará presente el lunes en el entrenamiento y formará parte del viaje a Columbus".

La información abre la posibilidad de que Sánchez pueda comenzar a integrarse inmediatamente a la dinámica competitiva del equipo, que visitará a Columbus Crew este miércoles 19 de agosto por la temporada regular de la MLS.

Alexis estuvo presente el sábado en Stade Saputo durante el empate de CF Montreal ante DC United, siguió el compromiso desde uno de los palcos y fue presentado ante los seguidores durante el entretiempo, en su primer encuentro con el público de su nuevo club.

Fabian Herbers destacó lo que Alexis puede aportar a CF Montreal

El mediocampista alemán Fabian Herbers, jugador de CF Montreal desde 2025, valoró la incorporación del chileno y sostuvo que su llegada puede entregar justamente una de las herramientas que el equipo necesita en ataque.

"Obviamente es un jugador de calidad, lo ha demostrado durante muchos años en Europa. Tenerlo en el equipo es una buena incorporación para nosotros", señaló Herbers, quien agregó que Sánchez puede ayudar al conjunto canadiense a generar más ocasiones y aumentar su producción goleadora.

El volante también destacó el estado físico mostrado por Alexis y apuntó a su capacidad para resolver encuentros cerrados. "Todavía se ve bastante en forma. Creo que todavía tiene mucho en el tanque y ojalá nos dé ese empujón en esos partidos cerrados, quizás cuando está 1-1, y pueda dar el golpe final", expresó.

Eullaffroy, por su parte, explicó que los movimientos tácticos que viene trabajando en el mediocampo no fueron diseñados específicamente pensando en la incorporación de Sánchez, aunque destacó que el equipo ha ido asimilando de mejor manera las rotaciones y conceptos que pretende instalar.