DT de Montreal: Si Alexis no llega con muletas, estará en el partido con Columbus

Philippe Eullaffroy, entrenador francés de CF Montreal, anticipó que Alexis Sánchez puede tener rápidamente su estreno en MLS y puso como objetivo el próximo partido frente a Columbus Crew.

"Si Alexis no llega con muletas, estará en el partido con Columbus", señaló el técnico, según consignó RDS, en medio de la expectación que ha generado en Canadá la incorporación del histórico delantero chileno.

Sánchez es esperado este viernes 14 de agosto en Montreal para comenzar su nueva etapa después de 18 años en el fútbol europeo. La planificación del cuerpo técnico apunta al compromiso de la próxima semana frente a Columbus Crew, que se disputará el miércoles 19 de agosto, a las 19:30 horas, en ScottsMiracle-Gro Field, en Columbus.

La llegada del máximo goleador histórico de la selección chilena ha provocado especial atención en la prensa canadiense, que durante los últimos días ha seguido los detalles de su incorporación y las primeras señales entregadas por el cuerpo técnico sobre su utilización. El propio Eullaffroy ya había reconocido su entusiasmo al enterarse del fichaje: "La primera emoción fue decir 'wow'. La primera imagen que vino a mi cabeza fue verlo cuando jugaba en Arsenal y luego en Marsella".

Eullaffroy ya piensa dónde utilizar a Alexis

El entrenador explicó además que conoce ampliamente la trayectoria del bicampeón de América y recordó haber seguido sus etapas en Udinese y Sevilla. "Al momento de asumir que lo voy a dirigir, es pensar qué puede traer al equipo y cómo podemos ponerlo en la mejor condición para que pueda demostrar sus habilidades y fortalezas", sostuvo.

Sobre su ubicación en el campo, Eullaffroy proyectó al chileno en varios puestos del frente ofensivo. "Va a jugar en la posición en que siempre lo ha hecho, cargado desde la izquierda hacia el centro. Puede jugar de 10 o como un segundo 9, un falso 9 o extremo izquierdo. No es un extremo neto, que llega a línea de fondo, pero ha jugado mucho ahí", detalló.

El técnico también descartó que la presencia de Sánchez obligue a modificar profundamente el funcionamiento del equipo. "Para nosotros no cambia nada. Podríamos ajustar un poquito el sistema, pero la idea es ubicarlo en la mejor posición para que pueda demostrar sus habilidades", afirmó. De esta forma, y siempre sujeto a sus condiciones físicas tras arribar a Canadá, el choque ante Columbus aparece como la primera oportunidad concreta para ver a Alexis Sánchez con la camiseta de CF Montreal.