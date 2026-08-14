Despliegan masivo operativo de fiscalización en Franklin, zona "prioritaria" de seguridad

Un operativo conjunto en el barrio Franklin encabezaron efectivos de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y personal municipal de Santiago, con el objetivo de fiscalizar el comercio establecido e informal, además de efectuar controles de identidad y fiscalizaciones migratorias.

El procedimiento responde a la alta incidencia delictiva registrada en el sector, marcada por el robo de pertenencias, la sustracción de celulares y la reducción de artículos robados.

Ante este escenario, el Gobierno incluyó la zona dentro de los barrios prioritarios de la Región Metropolitana en materia de seguridad, hito que contó con la presencia del ministro de Seguridad, Martín Arrau; el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

"Franklin es uno de los barrios más visitados de Chile el fin de semana (...) y, por lo tanto, le agradezco mucho al ministro esta visita a terreno. Vamos a trabajar, ya estamos conversando con el subsecretario dentro del anuncio del Gobierno de barrios que se van a trabajar de manera prioritaria", señaló el jefe comunal.