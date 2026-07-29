"¿Habrá un lugarcito?": En Brasil insisten en que Alexis fue ofrecido a Internacional de Porto Alegre

Mientras el delantero chileno Alexis Sánchez sigue trabajando de manera personal en gimnasio, en Brasil insisten en que en el futuro del goleador histórico de la Roja asoma Internacional de Porto Alegre.

En una publicación de TNT Sports Brasil, resaltan que el tocopillano se mantiene en forma con constante trabajo en gimnasio a la espera de fichar por un equipo siendo una opción el elenco gaúcho.

"¿Habrá un lugarcito? Tras un paso discreto y marcado por una lesión en la última temporada con Sevilla, el delantero chileno está sin equipo", expresó el medio.

"Según Inter, fue ofrecido para sumarse al plantel, pero hasta el momento no se ha cerrado ningún acuerdo", añaden.

Recordar que Alexis quedó libre a fines de junio pasado y si bien hubo acercamientos para seguir en el elenco andaluz, la operación de renovación finalmente no se cerró.

Tras eso apareció en la órbita de Universidad de Chile, pero el propio Sánchez descartó esa opción.