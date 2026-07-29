Gobierno cierra la puerta a la "agenda valórica" y la privatización de Codelco

En conversación con El Diario de Cooperativa, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, abordó las recientes definiciones del Ejecutivo frente a las propuestas surgidas desde sus partidos aliados en el Congreso.

En primer término, la autoridad respaldó la postura del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, descartando impulsar una reforma que busque privatizar la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), iniciativa que había sido reabierta por el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

Frente a la consulta sobre la factibilidad de esta medida, García Ruminot señaló que "no está en los planes y así lo ha dicho con claridad el ministro Daniel Mas".

No obstante, el titular de la Segpres diferenció la privatización de las eventuales asociaciones estratégicas o joint ventures para financiar la expansión de la estatal.

"Desde hace mucho tiempo que se viene planteando en Codelco si es prudente seguir endeudando a la empresa para financiar proyectos de expansión. Codelco necesita mayor inversión y ha habido toda una discusión sobre la incorporación de capitales privados, asociaciones de Codelco con otras empresas, pero son temas muy especializados (...) Yo creo que algo de la incorporación de capitales privados o de interacción con otras empresas ha habido precisamente para evitar mayores endeudamientos", argumentó.

Por otro lado, al ser consultado respecto a las iniciativas legislativas de índole moral e ideológica promovidas por parlamentarios republicanos y del Partido Nacional Libertario -como el proyecto antiaborto denominado "Escucha su corazón" o modificaciones en materia educacional-, el ministro lo consideró "legítimo".

"Todos los partidos políticos están en su legítimo derecho de plantear temas y esos temas se analizan, se discuten. En algunos casos simplemente no se persiste en ellos porque a veces no son buenas ideas o no es el momento más oportuno, pero yo creo que son discusiones que es bueno tener. Yo trato de no censurar, trato de no impedir que esas ideas se expresen, porque muchas veces de ahí mismo, de esas discusiones, surgen buenos proyectos, iniciativas que es posible llevar adelante, no necesariamente tal como las plantean, pero con modificaciones, con ajustes, buscando acuerdos", puntualizó el secretario de Estado.

Sin embargo, aclaró que "la definición del Presidente José Antonio Kast es clarísima y los ministros tenemos que atenernos a ella. ¿Y cuál es esa definición? Somos un Gobierno de emergencia; somos un Gobierno que tiene las prioridades puestas en el ámbito de la seguridad, en el ámbito del desarrollo económico y en el ámbito de las urgencias sociales que tiene la población".

Al ser requerido sobre la existencia de espacio o tiempo para abordar mociones valóricas, reiteró que "las prioridades son otras, absolutamente otras, y el Presidente nos recuerda de ellas en cada oportunidad, en cada consejo de gabinete, y, por lo tanto, tenemos que atenernos a esa agenda".

"Decepción" por postura de alcaldes ante megarreforma

Por otro lado, García Ruminot respondió a las críticas manifestadas por alcaldes y parlamentarios oficialistas respecto a la compensación a los municipios en el marco del proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico.

"La verdad es que estoy un poco... No sé si decir confundido, no sé si decir un tanto decepcionado, porque todo esto fue construido con los alcaldes (...) Esto de que distribuyéramos de manera distinta la compensación que les corresponden a los municipios por lo que van a dejar de recibir la verdad es que nunca se planteó", cuestionó el jefe de la Segpres.

Aseguró que "el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz tuvo a lo menos dos reuniones con los alcaldes. El Presidente de la República se reunió con los alcaldes, los escuchó, y lo que los alcaldes siempre nos pidieron fue: 'Está muy bien que ustedes compensen el Fondo Común Municipal, pero queremos que compensen a todos los municipios por la pérdida que significa el ingreso directo de una parte de las contribuciones, de la recaudación de contribuciones a los respectivos municipios. Queremos compensación total'".

"El ministro Quiroz se hace cargo de eso y llegamos con esta indicación de compensación total, y ahora que planteamos eso nos dicen: 'Sí, pero esa compensación total ahora debiera tener otra forma de distribuirse, debiera ser de la misma forma como se distribuye el Fondo Común Municipal'... Eso de verdad nunca fue planteado. Yo nunca lo escuché", agregó el ministro.

En esa misma línea, García Ruminot advirtió que la fórmula "ya no tiene mayor arreglo, por lo menos, en la tramitación de la megarreforma, porque tenemos que votar lo que aprobó la comisión mixta y lo que aprobó la Cámara de Diputados para completar la tramitación legislativa".

Por dichos de Vallejo: "No ha habido ninguna estafa"

Al ser consultado por los cuestionamientos de la exvocera de Gobierno de Gabriel Boric, la comunista Camila Vallejo, a la gestión en materia de orden público, el ministro descartó que existan compromisos incumplidos.

"No ha habido ninguna estafa; nos hemos hecho cargo de una situación extraordinariamente difícil. Las cifras de estos meses recientes avalan de que la acción del Gobierno en materia de seguridad está teniendo sus frutos", apuntó.