Talcahuano: Murió el marino internado con fiebre hemorrágica, pero se descartó ébola

La Seremi de Salud del Biobío comunicó el fallecimiento del marino mercante de nacionalidad vietnamita que se encontraba internado en estado grave, bajo un cuadro de fiebre hemorrágica, en el Hospital Las Higueras de Talcahuano.

"El paciente de origen vietnamita que recaló de emergencia el domingo por la noche a Talcahuano, y que fue evaluado por presentar un cuadro clínico compatible con fiebre hemorrágica (actualmente) en estudio -motivando la activación de un protocolo sanitario-, falleció anoche, pese a los esfuerzos terapéuticos realizados por el equipo de salud", señaló la seremi Isabel Rojas.

La autoridad añadió que a partir de muestras biológicas analizadas, el "Instituto de Salud Pública ya descartó infección por virus ébola".

No obstante, "se espera la confirmación diagnóstica respecto de otras enfermedades en estudio para levantar la libre práctica de la embarcación (involucrada), permitiendo la continuidad de su viaje hacia el próximo puerto".

Está previsto que el ISP revele el padecimiento del fallecido, que se desempeñaba como cocinero en el buque, durante esta tarde.

En tanto, el segundo tripulante que estaba en Las Higueras, aislado por ser "contacto estrecho", fue enviado de vuelta al barco NV Athena, que permanece a la gira frente a las costas de Tomé.

Respecto de este acompañante, Lya Montecinos, jefa de la carrera de Tecnología Médica en la U. Católica de la Santísima Concepción (UCSC), comentó que "este síndrome puede ser causado por otros virus, como fiebre amarilla y dengue", por tanto, "es necesario realizar estudios clínicos y de laboratorio a este paciente, y también el seguimiento epidemiológico".

Dicho esto, aseveró que "no existe un riesgo para la comunidad en este momento, ya que este paciente se encuentra en aislamiento, con protocolos estrictos del hospital, que impiden que exista la transmisión si es que hay un agente patógeno como este".

La partida del buque deberá recibir autorización sanitaria, y el próximo destino de su itinetario es el puerto del Callao, en Perú.