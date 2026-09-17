"James Bond": El nuevo apodo a Alexis Sánchez tras su fichaje en CF Montreal

El delantero chileno Alexis Sánchez comenzó a recibir las primeras críticas por su rendimiento en CF Montreal y sus números incluso provocaron que en Norteamérica apareciera un particular apodo para referirse a su inicio en el fútbol canadiense: "James Bond 007".

La referencia apunta directamente a las estadísticas del tocopillano, quien después de siete partidos todavía no registra goles ni asistencias. "Alexis Sánchez aún no ha marcado ni dado asistencias en siete partidos con Montreal, lo que ha provocado bromas en internet comparándolo con James Bond 007", publicó el medio Canadian Soccer Daily.

El chileno viene de participar en la clasificación de Montreal a la final del Campeonato Canadiense, luego del triunfo 2-1 sobre Vancouver Whitecaps. Sánchez comenzó el compromiso como suplente e ingresó a los 71 minutos, aunque nuevamente terminó sin aportar goles ni asistencias.

El presente colectivo tampoco ha sido sencillo para su nuevo equipo, ya que Montreal marcha último en la Conferencia Este de la MLS con 21 puntos después de 25 partidos. Sin embargo, el paso a la definición del torneo canadiense le abrió la posibilidad de conquistar su primer trofeo desde 2021.

El próximo desafío de Sánchez será este sábado 19 de septiembre ante Columbus Crew, equipo del también chileno Gonzalo Tapia, mientras que la final del Campeonato Canadiense frente a Forge FC está programada para el 21 de octubre.